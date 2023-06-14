Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı Pazaryeri'nde gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in başkanlık ettiği toplantıya senato üyeleri ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı öncesinde, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek akademisyenler bir araya geldi. Bu ziyarette samimi bir sohbet havasında gerçekleştirildi.

Alınan önemli kararlarının değerlendirildiği toplantı BŞEÜ’nin yönetim organlarının bir araya gelerek stratejik kararlar alması ve üniversitenin ilerlemesi adına önemli bir etkinlik oldu.