Şener ve Şengül Yalovalılarla buluştu

Yalova Belediyesi Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe özel gerçekleştirilen söyleşi programına gazeteci ve yazar Nedim Şener ile program sunucusu Başka Şengül katıldı.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve eşi Gökşen Şahin Tutuk, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Ahmet Sarıduman ile Yalova’da bulunan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle birlikte vatandaşlar katıldı.

İlk olarak konuklarını makamında kabul eden Tutuk, Şener ve Şengül’e Yalova’nın en önemli simgelerinden biri olan Yürüyen Köşk maketini hediye etti. Ardından Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan söyleşi programına geçildi. Burada Şener ve Şengül ülke gündemine dair ve gazetecilik mesleği hayatında anekdotları katılımcılarla paylaştı.

Programın ardından Tutuk, Şener ve Şengül’e katılımlarından dolayı teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.