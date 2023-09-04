Şenköy'de çatı yangını

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy'de müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şenköy'de çatı yangını
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Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy’de müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şenköy’deki müstakil tek katlı evin çatısında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangına Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden alevleri kontrol atlına alan itfaiye ekipleri daha sonra da soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.