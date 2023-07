Şenol Güneş: 'Beşiktaş, yönetimi, futbolcuları ve taraftarı ile birlikte büyük bir ailedir'

TAKİP ET

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaos ve kargaşa çıkarmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Beşiktaş, yönetimi, futbolcuları ve taraftarı ile birlikte büyük bir ailedir” dedi. Takımdan ayrılan Saiss hakkında da konuşan Güneş, "Saiss önce şehri sevmedi, sonra beni sevmedi; kalsaydı sıra başkana gelecekti" diye konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hazırlık süreçlerinin iyi gittiğini belirten Güneş, “Yoğun bir hazırlık sezonu geçirdik. Hazırlık maçlarından daha önemli olan resmi maçlarımız başlıyor. Yarın bu sezonun ilk resmi maçına çıkacağız. Büyük takım, küçük takım ayrımı yapmıyoruz. Kontratağı iyi oynayabilen bir takım. Hücum organizasyonları iyi olan bir ekip. Yarınki maçın zor olmasını bekleyebiliriz. İki maçlı bir eleme turu. Biz iyi oyunumuzu iki maça yayarak bir üst tura yükselmek istiyoruz. Rakibi kendi sahasına hapsedip, üstün bir futbol oynayarak galibiyet arayacağız. Ama rakibimizin elde edeceği kontrataklarda da savunmamızı iyi yapmalıyız. Uzun bir süre sonra taraftarımız ile buluşacağız. Onları stadyumdan mutlu göndermek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen taraflara fırsat vermemeliyiz”

Saha dışı konuşulan olayların takıma zarar verdiğini vurgulayan Şenol Güneş, “Ben geldiğimden bu yana başkan ve yönetim elinden geleni yapıyor. Kulübün borcunu düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Transfer dönemi bitmedi. Sürecimiz devam ediyor. Başka kulüplerin yaptıkları transferler bizi ilgilendirmez. Bu kulüp başta sosyal medyada dönen bilgi kirliliğinden dolayı ne yazık ki fazlasıyla zarar görüyor. Biz transfer ve hazırlık döneminden oldukça memnunuz. Kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen taraflara fırsat vermemeliyiz. En azından ben öyle düşünüyorum. Beşiktaş’ın yararına olacak her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Hoşgörümüz vardır ama saygısızlığa sabrımız yoktur. Taraftarımız bizim için stadyuma geliyorsa bizim görevimiz de onları gururlandırmak ve mutlu etmektir. Beşiktaş camiası yönetimi futbolcuları ve taraftarı ile birlikte büyük bir ailedir. Takım içerisinde farklı görüşler yer alıyor olabilir. Bu düşünce çeşitliliğini getirir. Kötü bir durum değildir. Ama bu durum yeter ki kavgaya dönüşmesin” şeklinde konuştu.

“Kadroya 5-6 takviye daha yapacağız”

Transfer sürecinin henüz devam ettiğini dile getiren, “Beşiktaş’ın hakları için sahada mücadele etmek istiyoruz. Taraftarımın gözüne güzel gelecek futbol oynatmak istiyoruz. Mutsuz değilim, sinirli de değilim. Kendimi enerjik hissediyorum. Ligler henüz başlamadı transfer dönemi devam ediyor. Yarın elimizdeki oyuncular ile ilk resmi müsabakamıza çıkacağız. Oynayacağımız oyunu hep beraber göreceğiz. Orta saha bölgesine defansif ve ofansif takviyeler yaparak takımdaki forma rekabetini üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Aldığımız oyuncularımız var. Amartey henüz hazır değil. Her gün daha da hazır oluyor. Süreç devam ediyor. Rekabeti sağlayacak ekip arkadaşlarımızı kadromuza katmaya devam edeceğiz. Yarın Beşiktaş taraftarının önüne çıkacak oyuncularımın hepsi hazır durumda. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yıldız oyuncuları Türkiye’ye gelmesi takımların transfer politikalarına bağlı. Bizim alacağımız oyuncular bize yararlı olmalı. Hem şu anda oynatarak faydalanabileceğimiz hem de daha sonra gelir elde edilebilecek genç oyuncuların transfer edilmesi bence daha doğru olacaktır. Her kulüp kendi ekonomisine göre hareket etmeli. En akıllıca, ekonomik olarak bize en uygun oyuncuları tercih etmeliyiz. Kulüplerin borçları ortada. Biz hocalar olarak tabii ki en iyi oyuncuları takımımızda görmek isteriz ama öte yandan da kulübün selametini düşünmek zorundayız. Şu an için kadroya 2 oyuncu kattık diyebilirim. 5-6 ismin ekibe katılması gerekiyor” diye konuştu.

Rachid Ghezzal’ın sakatlığının beklenmedik bir durum olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, “Ghezzal’ın bir sakatlığı var. Kampta gerçekleşen bir sakatlık ve şu an için devam ediyor ne yazık ki. Bu durum bizim elimizi zayıflatıyor. Çünkü herkes biliyor ki iyi bir Ghezzal rakiplerin korkulu rüyası olacaktır” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi hakkında da konuşan Güneş, “Konferans Ligi’nde yarın oynayacağımız ilk resmi maç ile başlayacağız. Rakibimizi eleyebilirsek sonraki aşamalar ile birlikte gruplardan çıkmak ilk hedefimiz olacak. Sonrasına gidişata göre bakacağız. Tabii ki en iyi şekilde götürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Benim Ceyhun Bey ile şahsi bir problemim olamaz”

Kulüp ile yollarını ayıran Sportif Direktör Ceyhun Kazancı hakkında da konuşan Şenol Güneş, “Ceyhun Bey ile dün beraberdik. Başkanımız da bize eşlik etti. Morali oldukça bozuktu. O kadar emeği geçti. Koşullar kendisini olumsuz etkiledi. Ben kendi şahsımca çok üzüldüm. Bu konu ile ilgili başkanımız ve kulüp yönetimimizin açıklaması olacaktır. Benimle alakalı çıkan spekülasyonlar hakkında yorum yapmak gerekirse; benim Ceyhun Bey ile şahsi bir problemim olamaz. Bu söylentileri çıkaranlar kulüp içerisinden kesinlikle olamaz diye düşünüyorum. Ortaya atılan suçlamalar ancak Beşiktaş’a zarar vermek isteyen kişilerin işi olabilir. Beşiktaş’a yaptıkları için teşekkür ederim. Son günlerde söylenenler ile ilgili hiçbir suçunun olmadığını kesin bir dille söyleyebilirim” açıklamalarında bulundu.

"Saiss önce şehri sevmedi, sonra beni sevmedi; kalsaydı sıra başkana gelecekti"

Takımdan ayrıldıktan sonra kendisi ile ilgili açıklamalar yapan Roman Saiss hakkında da konuşan Güneş, şunları söyledi:

“Saiss’in benimle alakalı şikayetleri varsa benimle konuşsun. Kampa gelseydi konuşurduk ama o gelmedi, gitmek istedi. İyi bir oyuncu, yine kalsın faydalı olsun isterdim ama kendi isteği. Allah yolunu açık etsin. Şehri sevmedi, sonra beni sevmedi. Kalsaydı sıra başkana gelecekti. Hizmetleri için teşekkür ederim, hakaretlerini de kendisine iade ederim” diye konuştu.

Nathan Redmond hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Redmond konusunda geç kaldık diyebiliriz. Masuaku olayında da bunu yaşadık. Redmond hızlı ve takıma enerji veren bir oyuncu yapısına sahipti. Kalmasını isterdik ama olmadı. Kulübün bu işlerle ilgilenen isimler inanın ellerinden geleni yapıyorlar. Ben buna şahidim. Ama bazen beklenmedik işler oluyor” dedi.

Takımın yeni antrenörlerinden Burak Yılmaz’ın performansından memnun olduğunu dile getiren Şenol Güneş, “Burak Yılmaz’dan memnunum. Onunla birlikte tüm antrenörlerimiz son terlerini dökene kadar çabalıyorlar. Şimdi önemli olan resmi müsabakaların başlamasıyla bu çalışmaların meyvesini toplamak istiyoruz. Burak oyuncu olarak da istese oynar şu anda. En azından bir 20 dakika sorunsuz oynar. Yedek kalmayı göze alıyorsa gelsin. Şu anda Aboubakar ondan daha iyi çünkü” diyerek sözlerini tamamladı.