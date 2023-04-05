Şenol Güneş: 'Kasıt varsa o suçlu sistemin dışına çıkarılır'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’nın Fenerbahçe derbisindeki penaltıyla ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Burada kasıt varsa, o suçlu sistemin dışına çıkarılır. Herkes penaltı olduğunu söylüyor. Bu işin başındaki de bugün aynı şeyi söylüyor. VAR’a bakıldığı zaman görülmüyor mu? Görülen bir şeyde tam tersi karar çıkıyorsa o zaman gereğini yapmak lazım" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, bugün yapılan antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisi galibiyetiyle sözlerine başlayan Güneş, "İyi bir oyun, soğukkanlı bir duruş, sadece futbola odaklanan bir takım oldu. Daha önce konuştuğumuz parametreleri konuştuğumuz bir müsabaka oldu. Bizim için ders alınacak bir maç oldu. Sonuç iyi da olsa. Hatalarımız da, doğrularımız da var. Oyunun sahibi, o oyunun da başrol oyuncusu Beşiktaş oldu. Bu güzel bir şey. Temennimiz iyi oyun, rakibe üstün oyun ortaya koymak. Bu kazanılan maç bitti. Önümüzde Giresun maçı var. Onda da 3 puan almak istiyoruz. Sakatımız var. Tayyib’e çok üzüldük. İyi oynuyordu, iyi karakterdi. Onun yanında cezalı oyuncumuz Welinton var. Dele Alli’nin sakatlığı devam ediyor. Diğerleri de bizimle devam ediyor" diye konuştu.

"Umarım bu mutluluk uzun sürer"

Bu hafta oynayacakları Giresunspor maçı için de konuşan Güneş, "Dün dünde kaldı, bugünü yaşıyoruz. Pazar günü de Giresun maçı ile yeniden başlamak durumundayız. Kazanılan, kaybedilen maçlar hep geride, geçmiş maçlardan hiçbir şey alamayız ama gelecek maçlardan çok şey alabiliriz. Takımımın morali ve heyecanı iyi. Koşmaları, disiplinli oynamaları, kompakt oynamaları müsabakayı kazanmaya etki yaptı. Herkesi mutlu ettiler. Umarım bu mutluluk uzun sürer. Bunun uzun sürmesi için daha çok çalışıp, Giresun maçı ile yeni bir başlangıç yapmak durumundayız" şeklinde konuştu.

Futbolcuların durumları hakkında bilgi veren deneyimli teknik direktör, "Rosier’in boyundaki rahatsızlığının iyi olduğunu söyledi. Bugün, yarın durumuna bakacağız. Saiss, çocuğunu kaybetmesinden dolayı biraz olumsuz etkilendi ama şu an sordum, durumunun iyi olduğu görünüyor. Hafta sonu değerlendiririz. Necip’in de çocuğu oldu. Onu tekrar kutluyoruz. Tayyib’in ameliyat durumu var. Salih çok önemli değil. Dinlemeye ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolcu Dele Alli’nin durumu için ise Şenol Güneş, "Sakatlığı düzelsin sonra ona bakarız. Kalmak istiyorsa kalsın. Gitmek istiyorsa gitsin. Şartları da ekonomik olarak iyi olsun" dedi.

"Burada kasıt varsa o suçlu sistemin dışına çıkarılır"

Fenerbahçe derbisinde Onur Bulut ile Arda Güler pozisyondaki penaltı için Merkez Hakem Kurulu Başkanı Laler Orta’nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Güneş, "Merkez Hakem Kurulu başkanı açıklama yaptı, dünyanın hiçbir yerinde penaltı verilmez diyorlar. VAR’da da görüşmüşse gereğini yaparlar artık. Lale hanım dürüst, hocadır aynı zamanda sevdiğim bir insandır. Onun samimiyetine inanıyorum. Halil Umut Meler’in pozisyonu tam göremediğini, düşmeye bağlı olarak olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsınız, ben yine Beşiktaş’ta görevdeydim, VAR yeni çıkmıştı. VAR tartışmayı durdurmayı düşünülüyorsa daha büyük tehlikeler gelebilir diye söylemiştim. Bugün de tam o noktadayız. Ortada suç olduğunu söyleyen Merkez Hakem Kurulu Başkanı var. Yani diyor ki, ortada kasıt var. Ortada yani ölü var, katil var. O zaman katile de gereği yapılır. Burada kasıt varsa o suçlu sistemin dışına çıkarılır. Herkes penaltı olduğunu söylüyor. Bu işin başındaki de bugün aynı şeyi söylüyor. Bu VAR’a bakıldığı zaman görülmüyor mu? Görülen bir şeyde tam tersi karar çıkıyorsa o zaman gereğini yapmak lazım" diyerek sözlerini tamamladı.