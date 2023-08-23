Şenol Güneş: 'Turu geçmek istiyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dinamik bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "İki maç da zor olacaktır. Turu geçmek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Bükreş’te yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ve oyunculardan Omar Colley maçın oynanacağı Rapid Giuleşti Stadı’nda açıklamalarda bulundu. Güneş rakiplerinin gücünü bildiklerini belirterek, "Rakibimiz de bizi tanıyor. Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan dinamik bir takıma karşı oynayacağız. İki maç da zor olacaktır. Turu geçmek için gayret göstereceğiz. Turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Güneş, Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili bir soru üzerine, "Lucescu çok değerli bir futbol adamı. Romanya, futbolcu ve futbol adamı üreten bir ülke. Lucescu ülkemizde de çok başarılı oldu" diye cevap erdi.

"Rakibimizi analiz ettik"

Güneş transferlerin takıma geç katılmasının takımı nasıl etkilediği yönündeki bir soruya, "Şu anda hiçbir şeyi etkilemiyor. Gelirken getirdiğimiz oyunculardan yarınki müsabakaya hazır 11 çıkaracağız. İhtiyaç olursa diğerlerini değerlendireceğiz. Bu haftadan itibaren Dinamo Kiev maçlarını düşünüyoruz. Kadromuz belli. Turu geçmek için hazırlık yapacağız. Rakibimizi analiz ettik. Oynayan oynayacak, oynamayan bekleyecek. Bütün oyuncular hazır olmak durumunda" ifadelerini kullandı.

Omar Colley: “Hedefimiz gruplara katılmak”

Siyah-beyazlı takımın oyuncusu Omar Colley ise, “Bir Avrupa maçı oynayacağız. Hedefimiz gruplara kalmak. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. İyi oyunu İstanbul’a da taşımak istiyoruz. Gruplara kalabilmek için elimizden geleni yapacağız. Amartey’le iki maç oynadık. Amartey iyi bir oyuncu. Sezonun henüz başındayız. Geniş bir kadromuz var. Bu geniş kadroda herkes oynama fırsatı bulacaktır. Taraftarlarımızın bizi yarınki maçta destekleyeceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.