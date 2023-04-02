Şenol Güneş kazanan kadroyu bozmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisine milli takım arasından önce sahalarında 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının 11'inde değişiklik yapmadı.

Şenol Güneş kazanan kadroyu bozmadı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisine milli takım arasından önce sahalarında 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının 11’inde değişiklik yapmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanan 11’i bozmadı. Milli takım arasından önce ligin 26. haftasında evinde İstanbulspor karşısında 3-1 galip gelen Beşiktaş, Kadıköy’de de aynı 11’le maça başladı.

Beşiktaş’ın, Fenerbahçe müsabakasına; Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Ghezzal, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Aboubakar 11’i ile başladı.

Siyah-beyazlılarda 4 eksik

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Dele Alli kadroda yer almazken; Rosier, Saiss ve N’Koudou ise Şenol Güneş tarafından 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.