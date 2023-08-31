Şenol Güneş'ten iki değişiklik

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Dinamo Kiev'i ağırlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk maçın 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Şenol Güneş'ten iki değişiklik
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UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Dinamo Kiev’i ağırlayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk maçın 11’ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, bu mücadeleye ilk maçın 11’inden 2 zorunlu değişiklik yaparak çıktı. Güneş, sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku ve Daniel Amartey yerine Necip Uysal ile Milot Rashica’ya görev verdi.

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Şenol Güneş, Kiev maçına şu 11’le çıktı:

“Mert Günok - Onur Bulut, Omar Colley, Necip Uysal, Valentin Rosier - Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Jackson Muleka - Vincent Aboubakar.”