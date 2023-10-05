Şenol Güneş'ten Lugano karşısında kadroda 4 değişiklik

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Konyaspor müsabakasının 11'ine göre Lugano karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı.

Şenol Güneş'ten Lugano karşısında kadroda 4 değişiklik
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Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Konyaspor müsabakasının 11’ine göre Lugano karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre’nin Lugano takımı ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Lugano karşısında 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; Daniel Amartey, Bahtiyar Zaynutdinov, Milot Rashica, Jackson Muleka’nın yerine Eric Bailly, Alex Oxlade Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal’a görev verdi. Siyah-beyazlılar, Lugano karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar”