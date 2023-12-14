Sensodyne 'Akıllı Yaşam İstasyonu' projesi ile deprem bölgesine desteğini sürdürüyor

Afet bölgesinde sürdürülebilir yardım çalışmalarına devam eden Sensodyne, bölgede Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimleri kurmasının ardından, temiz su ve elektrik ihtiyacına yönelik ‘Akıllı Yaşam İstasyonu’ projesini hayata geçirdi. Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği IDEA Universal iş birliği ile gerçekleştirilen projede Hatay ve Kahramanmaraş’ta konumlandırılan akıllı yaşam istasyonları ile bölgeye arıtma sistemine dayalı temiz içme suyu ve elektrik sağlanması planlanıyor.

Deprem felaketinin yıl dönümüne yaklaşılırken geçici çadır kentlerde temiz su sorunu devam ediyor. Şişelerle iletilen yardım suları ise su ihtiyacını karşılıyor ancak doğaya ciddi anlamda bir plastik atık yükü oluşturuyor. Sensodyne, Türk Dişhekimleri Birliği ile bölgede Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimleri kurmasının ardından, temiz su ve elektrik ihtiyacına yönelik olarak da ‘Akıllı Yaşam İstasyonu’ projesini hayata geçirdi.

Atık suyu içme suyuna dönüştürüyor, elektrik üretiyor

Yapılan açıklamaya göre, “Konu dayanışmaysa hassasiyetimiz var” yaklaşımıyla deprem bölgesine yönelik fayda sağlamak için çalışmalar yürüten Sensodyne’in Akıllı Yaşam İstasyonları, su ve enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Küçük bir kiosk boyutunda olan bu yapı, içinde Dünya Sağlık Örgütü standartlarında su arıtabilen bir filtreleme mekanizması barındırıyor; bu mekanizma ters ozmoz teknolojisini kullanarak kirli suyu içme suyuna dönüştürülebiliyor. Günde 10 bin litreye kadar arıtılmış içme suyu ile 3 bin kişiye fayda sağlayabilen istasyonlar aynı zamanda güneş panelleri ile çalıştırılan şarj istasyonu aracılığıyla depremzedelere afet durumlarında hayati önem taşıyan telefonlarını ve diğer küçük aletlerini şarj edebilme imkanı sağlıyor.

Deprem bölgesindeki sürdürülebilir çalışmaların önemine dikkat çeken Haleon Türkiye Genel Müdürü Sumru Atalay, “Hepimizi derinden sarsan deprem felaketi sonrasında ilk günden bu yana bütün hassasiyetimizle bölgeye yönelik desteğimize devam ediyoruz. Son olarak, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kurduğumuz akıllı yaşam istasyonları ile depremzedelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmanın yanı sıra, çevre dostu ve uzun vadeli çözümler sunmayı hedefliyoruz. Kenetlenmeye her zamankinden çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde Haleon Türkiye olarak deprem bölgesinde yaşayan insanların hayatlarında pozitif etki oluşturmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

IDEA Universal Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Dağlı, “Sensodyne ile yürütülen bu kıymetli çalışmaların sayesinde binlerce insanın yaşamını iyileştireceğiz ve kalıcı dönüşüme öncülük edeceğiz” dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Birimlerinde 10 binin üzerinde hasta tedavi edildi

Verilen bilgiye göre Sensodyne, geçtiğimiz aylarda da Türk Dişhekimleri Birliği iş birliği ile afet bölgesindeki 11 ilde 25 farklı noktada Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimi kurarak afet bölgesine destekte bulundu. Proje kapsamında faaliyete geçen ağız ve diş sağlığı birimlerinde 50’nin üzerinde hekimin hasta kabul ettiği bu çalışma ile bugüne kadar 10 binin üzerinde hasta tedavi edildi.