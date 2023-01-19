Sepetli bisikletle eşya taşıyan vatandaşa zabıta ekipleri yardım etti

Kocaeli’de sepetli bisikletle evine koltuk taşımaya çalışan vatandaşa zabıta yardım etti. Ekipler, zorlanan vatandaşın eşyasını devriye arabasına alarak adrese kadar gitmesini sağladı.

İzmit Yenidoğan Mahallesinde devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir vatandaşların sepetli bisikletle koltuk taşıdığını fark etti. Taşıma sırasında vatandaşın zorlandığını fark eden Zabıta ekipleri vatandaşa yardım elini uzattı.

Devriye aracıyla eşyası taşındı

Zabıta ekipleri vatandaşın eşyasını devriye aracının kasasına yükledi. Ekipler vatandaşın adresine giderek eşyanın indirilmesine de yardım etti. Eşyası taşınan vatandaş ekiplere teşekkür etti.