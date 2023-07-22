Sera örtüleri devlet desteğiyle yenilendi

"Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" ile 5 bin dekarda seracılığın yapıldığı Bilecik’te 150 çiftçiye destek sağlanarak sera örtüleri yenilendi.

Devlet ve çiftçinin el ele vererek hayata geçirdiği proje ile 8 milyon 352 bin 386 TL’lik sera örtüsü, Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın katılımıyla Söğüt’e bağlı Çaltı Köyü’nde düzenlenen programla üreticilere teslim edildi. Çiftçilerin ve köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Kızılkaya, “Üreticilerimizin her zaman yanındayız, onların emeklerini ortaya koyarak yaptıkları bu üretimlere, bizler de sahip çıkarak; ihtiyaçlarını yerine getirmeye gayret edeceğiz. Tarım cenneti olan Bilecik’imizde bu güne kadar birçok projeyle üreticimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.