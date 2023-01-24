Sakarya Büyükşehir’in tarımda vizyon projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde 2023’ün ilk fideleri dikildi. 2022’nin 6 aylık döneminde 700 ton domatesin hasat edildiği serada 2023 için ‘daha fazla ürün ve yüksek kalite’ hedefiyle yola çıkıldı. Fide dikimine katılan Başkan Ekrem Yüce, “Yeni üretim sezonunda hedefimiz kaliteyi bozmadan daha fazla üretim yapmak. İnşallah 2023’te üretim rekoru kıracağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımda vizyon projesi olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde 2023 yılının ilk fide dikimi başladı. Fide dikimine bizzat katılan Başkan Ekrem Yüce, “2023 yılının ilk fidelerini diktik, bu yıl hedefimiz üretim rekoru kırmak” mesajı verdi. Büyükşehir örnek projesi olan ve 27 bin metrekarelik alanda jeotermal topraksız tarım yapılan serada 2022 yılının 6 aylık periyodunda 700 ton ürün hasat edildi.

8 çeşit domatesin üretildiği serada alınan ürünler iç piyasada İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerde tüketiciyle buluştu. 2022 yılının Nisan ayından itibaren başlanan topraksız tarımda üretimin ana desenini yerli ve milli çeşitler oluşturdu. 30 bin fide salkım domates, 30 bin fide pembe domates ve 5 bin fide kokteyl domates çeşitlerinin üretildiği serada yeni yılda ise yıl boyu üretim hedefleniyor. Bu yılın hedefi ise daha fazla fide yetiştirmek, üretimde sürekliliği ve kalitede sabit seviyeyi sağlamak. 2023’te serada 40 bin metrekare alanı kaplayacak şekilde 98 bin fide dikilecek. 54 bin adet fidenin dikimine başlanırken şubat ayında 44 bin adet fide dikimi için plan yapıldı. Türkiye’ye örnek proje olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, hem ülke hem de şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Yılın ilk fide dikimini yapan Başkan Ekrem Yüce, “Tarımda vizyon projemiz olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezimizin 2023 yılı yeni üretim sezonu hayırlı olsun. Geçtiğimiz yıl 6 aylık bir sürede toplam 700 ton ürünü hasat eden merkezimizde bu yıl hedefimiz kaliteyi bozmadan birim alanda daha fazla ürün üretimi sağlamak. İnşallah 2023’te üretim rekoru kıracağız” diye konuştu.