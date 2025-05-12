Seracılık Öğrencilerinden TÜRAM'a Teknik Ziyaret

Gerçekleştirilen teknik gezi kapsamında, Silivri Belediyesi’nin tarımsal üretim faaliyetleri, uygulamalı eğitim çalışmaları ve Ar-Ge projeleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. TÜRAM yetkilileri tarafından yapılan sunumlarda, merkezde yürütülen seracılık uygulamaları, sürdürülebilir tarım teknikleri ve yenilikçi projeler öğrencilere aktarıldı.

Ziyarette ayrıca, üniversite ile TÜRAM arasında seracılık alanında yürütülebilecek ortak projeler, staj imkanları ve iş birliği fırsatları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Gezi sonunda öğrenciler, merkezde yapılan üretim faaliyetlerini yerinde inceleme fırsatı bularak, sektörel bilgi ve deneyimlerini pekiştirdi.