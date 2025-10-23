Serada sebzeden gerberaya: Üretim çeşitliliği dikkat çekiyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesi Otmanlı Mahallesi’nde sebze ve kesme çiçek üretimi yapan çiftçiyi ziyaret etti.

İl Müdürlüğü teknik personeliyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette, TAKE Projesi kapsamında verilen kışlık sebze fideleri olan karnabahar, lahana ve kıvırcık ile kesme çiçeklerden gerbera üretimi incelendi. Teknik ekip, üreticiye hastalık ve zararlılarla mücadele ile yetiştiricilik konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Üreticiyle bir süre sohbet eden İl Müdürü Mehmet Aksoy, "İlimizde sebze yetiştiriciliğinin yanı sıra kesme çiçekçiliğin yapılıyor olması diğer üreticilerimize örnek olacaktır. Üretimde karşılaştığınız sorunları çözmek için her zaman yanınızdayız. İl ve İlçe Müdürlüklerimizle birlikte üretimi ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Üreticilerimize bol mahsullü, bol bereketli ve kazançlı bir üretim sezonu diliyoruz" dedi.