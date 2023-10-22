Seramik üzerine öğrencilere yeteneklerini sunma fırsatı verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Seramik Sanatçısı Eliza Au, öğrencilerle bir araya geldi.

Seramik Sanatçısı Eliza Au, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerine sunum yaptı. Yaptığı tasarımlardan izlediği yolları, tasarım aşamalarını, pişirme yöntemlerini ve farklılıklarını detaylı olarak ele aldığı sunumda araştırma gezilerinde edindiği kazanımları da öğrencilerle paylaştı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Kadir Sevim’in de deneyim ve kazanımlarını paylaştığı sunumda, öğrenciler kalıplar ile deneme yaparak, yeteneklerini sergilemenin mutluluğunu yaşadılar.