Serbest Güreş Milli Takımı Sırbistan'a gitti
Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele etmek için Sırbistan'ın Belgrad şehrine gitti.
Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele etmek için Sırbistan’ın Belgrad şehrine gitti.
Serbest Güreş Milli Takımı, 16 - 24 Eylül tarihleri arasında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yapılacak olan Dünya Güreş Şampiyonası için Belgrad’a hareket etti.
Milli takım kafilesinde yer alan sporcular şu şekilde:
57 kg Süleyman Atlı
61 kg Emrah Ormanoğlu
65 kg Cavit Acar
70 kg Servet Coşkun
74 kg Soner Demirtaş
79 kg Ramazan İshak Sarı
86 kg Osman Göçen
92 kg Feyzullah Aktürk
97 kg İbrahim Çiftçi
125 kg Taha Akgül