Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları Ankara'da tamamlandı
Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları, Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda tamamlandı ve mücadele dolu karşılaşmaların ardından takım sıralamaları belli oldu. Sıralamalar şöyle:
1. Ankara TEDAŞ Spor Kulübü
2. Gaziantep Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü
3. Çorum Belediyesi Spor Kulübü
Yarı final müsabakaları
Ankara TEDAŞ (6)-(4) Kocaeli BB
Çorum Belediyesi (4)-(6) Gaziantep Şahinbey
Üçüncülük müsabakaları
Çorum Belediyesi (7)-(3) Kocaeli BB
Final müsabakaları
Gaziantep Şahinbey (3)-(7) Ankara TEDAŞ