Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek makbuzu verilen hizmet karşılığında müşterilere sunulan önemli bir belgedir.

Serbest meslek erbabı, kendi bilgi ve becerilerini kullanarak düzenli olarak bir iş ya da hizmet üreten kişilerden oluşur. Doktor, mühendis, avukat ya da doktor gibi pek çok meslek sahibi bu kategoriye girer. Özetle, bir şirket bünyesinde çalışmadan kendi adına çalışan herkes serbest meslek erbabı kategorisine girer. Bununla beraber Türkiye’de çalışan herkes yaptığı işi belgelendirmek zorundadır ve serbest meslek makbuzu bu noktada devreye girer. Bu makbuz, serbest meslek erbabının verdiği hizmet karşılığında müşterilerine verdiği belgedir. Makbuz, verilen hizmetin kanıtıdır ve vergilendirme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca serbest meslek makbuzu, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında da mükelleflerin kesmekle yükümlü olduğu bir belgedir.

Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?

Serbest meslek makbuzu kesebilmek için bazı adımları yerine getirmeniz gerekir. Aşağıda bulunan maddeleri inceleyerek yapılması gereken adımların ne olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz:

● Vergi dairesine başvuru: İlk önce vergi dairesine gitmeniz gerekir. Vergi dairesine vardıktan sonra serbest meslek mükellefiyeti açmalısınız.

● Matbaa işlemleri: Sonrasında bir matbaa ile anlaşarak makbuz defterleri temin etmelisiniz.

● El ile doldurma: Hizmet verdikten sonra makbuzları el ile doldurmalısınız.

● Müşteriye teslim: Makbuzları doldurduktan sonra müşteriye teslim ederek süreci tamamlayabilirsiniz.

Elektronik Dönüşüm: e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM)

2018 yılı sonu itibariyle dijitalleşme kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-SMM sistemi hayata geçirildi. E-SMM, geleneksel süreçleri kökünden değiştirerek serbest meslek erbaplarının makbuzlarını elektronik ortamda düzenlemelerini mümkün hale getirdi. Bundan dolayı serbest meslek makbuzu kesmek için Orka gibi kaliteli sağlayıcılarla anlaşarak bu süreci iyi bir şekilde yürütebilirsiniz. Özel entegratörlerden yardım alarak e-SMM’yi sisteminize entegre edebilir ve belge düzenleme işlemini kısa süre içinde tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz GİB portalından ya da özel entegratörlerden faydalanarak e-SMM düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

e-SMM’de Hangi Bilgilerin Bulunması Gerekir?

Elektronik ortamda makbuz düzenlerken bazı bilgileri sunmanız gereklidir. Genel olarak bilgiler şu şekildedir:

● Kişisel bilgiler: Makbuzu evrağını düzenleyen kişinin adı, soyadı ya da unvanı gibi kişisel bilgileri belge üzerinde olmalıdır.

● Vergi bilgileri: İşletmenin kayıtlı olduğu vergi dairesi, hesap numarası ve adresi de belgede yer almalıdır.

● Elektronik imza: Düzenlenen makbuzun güvenliğinin sağlanması için belgeyi düzenleyen kişinin elektronik imzasının da olması zorunludur.

● Müşteri bilgileri: Hizmeti/ürünü alan kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası gibi bilgiler de bulunmalıdır.

● Müşteri adresi: Müşterinin adresi, fatura kesilecek adres olarak kullanılabilir.

● Hizmet/ürün: Verilen hizmet ya da ürünün ne olduğu açıkça belirtilmelidir.

● Tutar: Bu belge, vergi düzenlemelerinde de kullanılacağı için işlem tutarı yer almalıdır.

● Tarih: İşlemin yapıldığı tarih önemli bir parametre olarak belgede olmalıdır.

● Stopaj: Eğer varsa, yapılan kesinti tutarı ve türü de yazılmalıdır.

● Belge numarası: Her bir makbuz için benzersiz ve daha önce kullanılmamış bir belge numarası verilmelidir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Sisteminin Avantajları Nelerdir?

e-SMM, serbest meslek makbuzunu pratik bir şekilde dijital ortamda hazırlamanızı mümkün hale getirir. Aşağıdaki maddelere göz gezdirerek sistemin avantajları hakkında bilgi alabilirsiniz:

● e-SMM, ilk olarak matbaa masrafını ortadan kaldırmasıyla öne çıkar. Böylece belge çıktısı için ek masraflara katlanmanızı gereksiz hale getirir.

● Belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, hata oranını azaltır. Böylelikle vergilendirme sürecinin daha doğru bir şekilde yürütülmesini mümkün kılar.

● Makbuzun elektronik ortamda düzenlenmesi, daha sürdürülebilir bir sistem kurmanıza imkân tanır. Kağıt kullanımını azaltarak çevreye duyarlı bir yaklaşım elde edebilirsiniz.

● Kesilen makbuzlar otomatik bir şekilde GİB sistemine aktarıldığı için herhangi bir ekstra işlem yapmanız gereksiz hale gelir.

● e-SMM sistemi sayesinde zamandan tasarruf sağlayabilir, işlemlerinizi daha hızlı bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.

● Belgeler elektronik ortamda olduğu için ihtiyaç duyduğunuzda aradığınız makbuza kolayca erişebilirsiniz.

Yukarıdaki avantajlardan ve daha fazlasından yararlanmak için Orka Bilgisayar’ın sunduğu e-SMM sistemini kullanabilir, süreçlerinizi iyileştiremeye başlayabilirsiniz.