Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 34,8410 liradan, euro ise 36,8290 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz fiyatları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Dolar 34,8410 liradan, euro ise 36,8290 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 34,8390 liradan alınan dolar 34,8410 liradan, 36,8270 liradan alınan euro ise 36,8290 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,81 liradan, euro ise 36,86 liradan satılmıştı.

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