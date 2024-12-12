Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 34,8860 liradan, euro ise 36,7610 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz fiyatları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Dolar 34,8860 liradan, euro ise 36,7610 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 34,8840 liradan alınan dolar 34,8860 liradan, 36,7590 liradan alınan euro ise 36,7610 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,86 liradan, euro ise 36,96 liradan satılmıştı.

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