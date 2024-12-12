Serbest piyasada döviz fiyatları

WhatsApp İhbar Hattı
0546 742 07 42
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!
İHA
Bakmadan Geçme
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, DMD ile mücadele eden Çınar için destek çağrısı yaptı
Silivri Belediyesinden 15 Bin Haneye Ayçiçek Yağı Desteği
Silivri Belediyesi Lise Öğrencilerine Sıcak Çorba İkramına Başladı
Silivri'de İlçe Emniyet ve Jandarma Birimlerinden Yoğun Denetim
Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği 6. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Silivri'de market açılışında verilecek bin TL'lik hediye çeki için vatandaşlar akşamdan çadır kurup bekledi