Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 34,9490 liradan, euro ise 36,6110 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz fiyatları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Dolar 34,9490 liradan, euro ise 36,6110 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 34,9470 liradan alınan dolar 34,9490 liradan, 36,6090 liradan alınan euro ise 36,6110 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 34,87 liradan, euro ise 36,71 liradan satılmıştı.

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