Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 37,9820 liradan, euro ise 41,3820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz fiyatları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Dolar 37,9820 liradan, euro ise 41,3820 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 37,9800 liradan alınan dolar 37,9820 liradan, 41,3800 liradan alınan euro ise 41,3820 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,00 liradan, euro ise 41,40 liradan satılmıştı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb