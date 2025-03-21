Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 37,9840 liradan, euro ise 41,1310 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz fiyatları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Dolar 37,9840 liradan, euro ise 41,1310 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 37,9820 liradan alınan dolar 37,9840 liradan, 41,1290 liradan alınan euro ise 41,1310 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,00 liradan, euro ise 41,31 liradan satılmıştı.

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