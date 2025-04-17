Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 38,1500 liradan, euro ise 43,3110 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz fiyatları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Dolar 38,1500 liradan, euro ise 43,3110 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 38,1480 liradan alınan dolar 38,1500 liradan, 43,3090 liradan alınan euro ise 43,3110 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,13 liradan, euro ise 43,64 liradan satılmıştı.

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