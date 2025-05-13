Serbest piyasada döviz fiyatları

WhatsApp İhbar Hattı
0546 742 07 42
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!
İHA
Bakmadan Geçme
Silivri Belediyesi, Alipaşa Köy Çeşmesi’nin altyapısını yeniledi
Bakan Yerlikaya: İstanbul’da 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirdik
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu’ndan Muhalefete ‘Deprem Üzerinden Siyasi Prim Yapılamaz’
Şişli’deki kadın cinayetinin katil zanlıları yakalandı
Silivri ve Çevresinde 5-8 Mayıs Tarihleri Arasında Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Uygulanacak
Ortaköy’e Bilgi ve Umut Kapısı: Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi Açıldı