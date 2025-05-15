Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 38,7710 liradan, euro ise 43,4970 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz fiyatları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Dolar 38,7710 liradan, euro ise 43,4970 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 38,7690 liradan alınan dolar 38,7710 liradan, 43,4950 liradan alınan euro ise 43,4970 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,73 liradan, euro ise 43,46 liradan satılmıştı.

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