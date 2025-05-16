Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 38,8550 liradan, euro ise 43,5860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz fiyatları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Dolar 38,8550 liradan, euro ise 43,5860 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı’da 38,8530 liradan alınan dolar 38,8550 liradan, 43,5840 liradan alınan euro ise 43,5860 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,67 liradan, euro ise 43,51 liradan satılmıştı.

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