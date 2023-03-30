Serbest Stil Milli Takım Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde 17-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda serbest stilde mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren milli takımı ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan isimleri tek tek tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette Türkiye Güreş Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Yaşar Kale ve Savaş Baş da yer aldı.

Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu yaptığı açıklamada, “Artık bu saatten sonra zaman başladı, zaten sporcularımız aralık ayından beri kamptaydı. 10 sıkleti belirledik ve bugün sporculara da açıkladık inşallah çalışmalar kazasız belasız Avrupa Şampiyonası’na kadar devam edecek. Avrupa Şampiyonası’nda da 17 Nisan’da Serbest Güreş Milli Takımımız mindere çıkıyor. Geçen sene Macaristan’ta Avrupa Güreş Şampiyonası’nda toplam 17 madalyaya ulaşmıştık, Türk güreş tarihinde Avrupa’da bir rekora imza atmıştık. Burada hem rekoru kırmak istiyoruz, hem altın madalya sayısını çoğaltmak istiyoruz hem de yüreği vatan sevgisiyle dolu, ‘ben şampiyon olacağım’ diyen gençlere fırsat vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hırvatistan’daki Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Serbest Stil Güreş Milli Takımı’nda kadrosunda şu isimler yer alıyor:

57 kilo Süleyman Atlı

61 kilo Emrah Ormanoğlu

65 kilo Hamza Alaca

70 kilo Servet Coşkun

74 kilo Soner Demirtaş

79 kilo Muhammet Akdeniz

86 kilo Fatih Erdin

92 kilo Feyzullah Aktürk

97 kilo İbrahim Çiftçi

125 kilo Taha Akgül