Serbest stilde milli güreşçiler finalde

Avrupa Güreş Şampiyonası, serbest stil müsabakalarıyla devam etti. Soner Demirtaş, Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül rakiplerini mağlup ederek isimlerini finale yazdırdı.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası bugün serbest stil müsabakalarıyla devam etti. Yarı final müsabakalarında Soner Demirtaş, 74 kilogramda Macar rakibi Murad Kuramagomedov’u 3-0 yenerek finale yükseldi. 92 kilogramda ise Feyzullah Aktürk, Gürcü rakibi Miriani Maisuradze’yi 8-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Taha Akgül de 125 kilogramda Azerbaycanlı rakibi Giorgi Meshvildishvili karşısında 10-0 teknik üstünlükle galibiyet alarak adını finale yazdıran bir diğer isim oldu.

86 kilogram müsabakalarında güreşen Osman Göçen yarı finalde San Marinolu Myles Nazem Amine ile karşılaştı. Göçen, 8-4 öndeyken son 30 saniyede verdiği puanlarla 8-8’den son puanla yenildi.

Şampiyonada final müsabakaları yarın oynanacak.