Serdal Adalı: 'Beşiktaş için çok büyük hayallerim var'

TAKİP ET

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Beşiktaş için büyük hayallerinin olduğunu söyleyerek, "Artık oyunun kuralları değişecek" dedi.

Beşiktaş’ın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adaylarından Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Sözlerine 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak başlamayan Adalı, "Tüm zorluklara rağmen hayata tutunan her bir engelli kardeşimi saygıyla selamlıyorum. Hayatlarını kolaylaştırabilecek her türlü projede gereğini yapacağımı da bildirmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük Beşiktaş’ın başkan adayı olarak huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyorum. Kulübümüzün unutulmaz isimleri Süleyman Seba başta olmak üzere daha nicelerini rahmetle anıyorum. Değerli Beşiktaşlılar, ben bu kürsüye ilk defa gelmiyorum. 2013’te ’İhtiyaç var, gel’ dediler geldim, aday oldum. 2019’da ’Yüreği olan varsa çıksın’ dediler gözümü kırpmadan yine geldim. Bugün yine ’Beşiktaş’ın ayağa kalkması lazım’ dediler gerisi teferruattır dedim ve karşınızdayım" diye konuştu.

"Hasan Ağabey, bana yapılan çirkinlikleri durdurmadı"

Seçim süreci boyunca haksız saldırılara maruz kaldığını dile getiren Serdal Adalı, "Aday olduğumu açıkladığımda birileri çok rahatsız oldu. O andan itibaren sosyal medyada saldırmaya başladılar. Ben cevap vermedim. Bu tip cevapların yerinin genel kurul olduğunu bilincindeyim. Devlet ve aile geleneğine göre az konuşmak öz konuşmak ve doğruyu söylemek benim prensibimdir. Saldırıların devamında da benim için 23 gün kala aday oldu dediler, saygısızlık dediler. Ama unuttukları şeyin benim son 13 senedir hep burada olduğumdu. Buna karşın ben seviyeyi düşürmemek adına bir günden bir güne peki ’Siz neredeydiniz? diye sormadım. Ayrıca benim karakterim bir şeyler kötü gitsin de camiaya ve takım zora düşsün diye pusuda beklemek değildir. Şahit olduğunuz gibi bana önce şunun devamı, sonra da bunun devamı dediler. O da tutmayınca bu camiaya asla yakışmayacak söylemlerle hakaretlerle devam ettiler. Bunları yaparken Beşiktaş camiasına zarar verdiklerinin farkında dahi olmadılar. Zaman ilerledikçe kimin neyin devamı olduğunu hepiniz gördüğünüz anladınız. Katıldığı yayınlarda hakkımda çok güzel şeyler söyle sevgili Hasan Ağabeyim ise maalesef kendisine bu işleri yapan kişileri durdurma ihtiyacı duymadı. Bu çirkinlikleri engellemedi. Yine de canın sağ olsun, işin bir diğer enteresan tarafı da sosyal medya ve saldırıların kimin tarafından yapılacağını incelendiğinde karşıma çıkan tablo daha da ilginçti. Maalesef 47 sene önce Ahmet Nur Çebi ile girdiğim yarışta hem sosyal medya hem seçim çalışmalarını yürüten ekip, tamamen Hasan abinin yanında çıktı. Allah sizlerden razı olsun, bu çalışmalar sayenizde hiçbir karşılık da bulmadı. Sanıyorum hepinizi rahatsız eden önemli bir konu daha var. Dün arkadaşlarım Hasan Arat’ın seçim sürecindeki söylemlerini getirdiler. Baştan sona baktım bu söylemlerinden çıkardığım sonuca göre sanki koskoca Beşiktaş camiasında herkes birbirinin devamıymış. Güya herkes pazarlıklarla hareket ediyormuş. Sanki kongre üyeleri oylarını iradenin dışında kullanıyormuş. Hatta oylarını ve Beşiktaş için yapılan projelerin pazarlıyorlarmış, satıyorlarmış. Değerli kongre üyeleri ben bir yana bu camiamıza yapılan çok büyük bir haksızlık değil midir? Ayrıca şu Beşiktaş’ı yenecek sözü var. Camiayı ayrıştırmaktan başka hiçbir işe yaramayan bu söylemlerden de bir an önce vazgeçelim Benim için fark etmez ben Beşiktaşlıyım. İşimize gücümüze bakalım ve bunları bir tarafa bırakalım. Bugün Beşiktaş’ımızın geleceğini oylama zamanıdır" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş için çok büyük hayallerim var"

Kaybedilecek 1 dakikanın dahi kalmadığını söyleyen Adalı, "Bugün Beşiktaş’ımız için milattır. Bugünden sonra kırgınlıkları bir kenara bırakacağız ya da maalesef içinde bulunduğumuz bu güçlük artarak devam edecek. Bugün ya Beşiktaş sorunlarının kurtulması için camianın her Ferdi birleşecek ya da bölündükçe dağılacağız. Sevgili Beşiktaşlılar Allah razı olsun samimiyetinize her yerde hissettim. Gittiğim her yerde siz bana sordunuz, ben de size anlattım. Birbirimize umut olduk. Şimdi de birlikte Beşiktaş’ımıza güç olma zamanı. Benim Beşiktaş için çok büyük hayallerim var. Mali durum, iletişim, sportif konular ve tesislerle ilgili planımızı sizlere sunduk. Ama bizim için en öncelikli futbol takımımızı ayağa kaldırmaktır. İçinde bulunduğumuz bu durumu hiçbir Beşiktaşlı kabul edemez. Taraftarlarımız üzüntü yaşayamaz. Çocuklarımız Beşiktaş’tan uzaklaşamaz. Artık kaybedecek tek 1 dakikamız bile kalmamıştır. Gereken çalışmalar hızlıca yapılacak, yapılmaya da başlandı bile. Sezonun kalanı olabilecek en iyi şekilde tamamlanacak. Önümüzdeki sezona da şampiyonluğun en büyük adayı olarak başlayacağız. Sizlere söz veriyorum" açıklamalarında bulundu.

"4 sene içinde yaklaşık 180 - 200 milyon Euro gelir elde edeceğiz"

Projelerinin hazır olduğunu ve hemen harekete geçeceklerini söyleyen Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, "Ben özellikle genç kardeşlerime de buradan seslenmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, transferler böyle yapılmaz. Koskoca Beşiktaş asla böyle şeylere ihtiyaç duymaz. Seçim çalışmaları sırasında hep söyledim. Ben böyle bir şeye asla tenezzül etmem. Bir Beşiktaşlı olarak da kimsenin ayağına gitmem. Bir yere gidiyorsan da o futbolcuyu alırım gelirim. Genç kardeşlerimden ricam, zekanızla alay eden bu şovlara itibar göstermeyin. Zaten gösterdiğiniz de hiç zannetmiyorum. Projelere gelince, hepsini size teker teker anlattık. Detaylarını da somut şekilde paylaştık ama önce futbol takımını ayağa kaldıracağız. Sonrasında ise Beşiktaş’ın kurtuluş projeleri başlayacak. Beşiktaş’ımızı Beşiktaşlar ve Beşiktaşlıların projeleri kurtaracak. Bu projeler için gerekli yatırımları da ben ve arkadaşlarım karşılayacağız. Söz verdiğimiz gibi bir sene içinde gayrimenkul projesinde temelini atacağız. 4 sene içinde yaklaşık 180-200 milyon Euro gelir elde edeceğiz. Beşiktaş’ımızın tüm kamu ve banka borçlarını sıfırlayacağız. Hepsi sözde değil, burada imzaladığımız sözleşmede. Ama yine üzülerek görüyorum ki yine bu onun projesi şunun projesi demeye başladılar. Beşiktaş’ın kurtuluşu dediğimiz projeyi değersizleştirmek için ellerinden gelen ne varsa yaptılar. Sırf bu projeyi engellemek adına Emlak Konut yetkililerini arayıp bu izinleri nasıl verdiklerini sordular. Vakit kaybetmemek, protokole imza atan mal sahiplerine aradılar. İmzaların kendilerinin olup, olmadığını sordular. Kafalarına karışmaya hatta vazgeçilmeye çalıştılar. Ama merak etmeyin, maalesef bu hayatta hiçbir şey gizli kalmıyor. Ortaklar arasına problem var dediler, ellerinden geleni yaptılar. Projeyi dertleşmek için elinden ne gelirse yaptılar. Ancak ilk gün söylediğim gibi ben bugüne kadar sizlere yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim. Ayakları yere basmayan hiçbir projeyi de sizlerle paylaşmadım. Tüm bunlara rağmen inşallah biz bu projeyle Beşiktaş’ımıza tarihi bir tapu daha kazandıracağız. Allah izin verirse bu proje bittiğinde ne bankalara bir kuruş borcumuz kalacak, ne de hiçbir vergi borcumuz kalacak. Bu proje açıklandığında beri bir haftadır her türlü olumsuz çabayı sarf edenlere buradan soruyorum. Yoksa sizlerin bilmediğimiz başka bir planı mı var? Projenin hayata geçmesini, borçların kapanmasını istemiyor musunuz? Yoksa Beşiktaşınızı günlerdir önümüze koyduğunuz anlaşmalar yaptık dediğiniz yabancı ülkelerin sermayelerine mahkum etmek mi istiyorsunuz? Onlara teslim olalım. Bunu mu istiyorsunuz? Bu kulüp armasında anlı şanlı Türk bayrağını taşıyan en büyük kulüptür. Biz böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğiz. Tüm Beşiktaşlıların da içi rahat olsun" ifadelerinde bulundu.

"Stadyum kapasitemizi 9800 kişi arttıracağız"

Tüpraş Stadyumu’nun kapasitesini arttıracaklarını dile getiren Serdal Adalı, "Büyük Beşiktaş taraftarı sıkıntıları, üzüntüleri ve bunların çözümlerini çok iyi biliyoruz. Stadımızla ilgili konuya gelecek olursak, birçok hızlı çözümlerle kapasitemizi 9800 kişi arttıracağız. Çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca misafir türünde yeni düzenlemeler yapacağız. Önümüzdeki Fenerbahçe maçından itibaren de bilet fiyatlarını düşüreceğiz. Öğrencilerimize ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız. Kongremize ev sahipliği yapan salonumuz için de çalıştık. Çok kısa zamanda gurur duyacağınız bir çevreye kavuşturacak. Projesi hazırlanıyor. Kaynağı bulundu. Sponsor tamam. Hepiniz gördüğünüz, sponsorluk imzasıyla yolların önünde bu kâğıda yaptık. Nevzat Demir ve Şan Ökten Tesislerimiz de bizim için çok önemli. Buraları Altyapı ve amatör branş sporcularımız için büyüteceğiz ve yeni tesisler inşa edeceğiz. Ayrıca Şan Ökten Tesisleri’nde divan kurulu ve genel kurul üyelerimiz için bir lokal olacak. Basketbol, voleybol ve diğer branşlarımızda da hedeflerimiz hep en yukarısı olacak. Sadece ülke sınırlarında değil, Avrupa’da da kupalar kazanacağız" dedi.

"Hasan Arat’a kattığı değer için teşekkür ediyorum"

Kongre ve oy kullanma sürecinin centilmenlik ile sonuçlanmasını temenni eden Adalı, "Bu seçimde projeler yarışsın dedik, ne mutlu ki en gerçekçi ve en iyileriyle işte karşınızdayız. Ayrıca Hasan Arat’ın projelerinde emekleri geçenlere de çok teşekkür ediyoruz. Hepsi çok değerli. Günlerdir her yerde Beşiktaş’ın konuşuluyor olması, büyüklüğümüzü bir kez daha ortaya koymuştur. Sevgili Hasan abime bu yarışa kattığı değer için teşekkür ediyorum. Seçim sonucu ne olursa olsun, hepimizin tek sevdasının Beşiktaş olduğunu biliyoruz. Kongremizin de, camiamıza yakışacak şekilde geçmesini temenni ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Artık oyunun kuralları değişecek

Beşiktaş Kulübü’nün maruz kaldığı haksızlıkların son bulacağını ifade eden Serdal Adalı, "Buradan bunca yıldır değişik ayak oyunlarıyla kulübümüzü yıpratmaya çalışan rakiplere ve federasyonlara bir mesaj vermek istiyorum. Artık oyunun kuralları değişecek. Sizler de bilin artık karşınızda çok daha güçlü bir Beşiktaş olacak! Ben sizlerden; Beşiktaş için desteğinizi istiyorum. Beşiktaş için yüreğinizi istiyorum. Gelin bugün, Beşiktaş’ın her zor zamanında yanında olanlara oy verin. Her ne sebeple olursa olsun Beşiktaş’tan asla vazgeçmeyenlere oy verin. Gelin bugün, başına ne gelirse gelsin Beşiktaş’tan kopmayanlara oy verin. Gelin bugün, kendi hayatını Beşiktaş’a tercih edenlere değil, Beşiktaş’ı tüm hayatına tercih edenlere oy verin. Çünkü Beşiktaş benim için yuvadır. Ve ben nefessiz kalsam da Beşiktaş’ımdan asla vazgeçmem. Yolumuz açık olsun" diyerek sözlerini tamamladı.