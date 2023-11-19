Serdal Adalı, Sakaryaspor-Beşiktaş hazırlık maçını takip etti

Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Süleyman Seba'nın anısına gerçekleştirilen hazırlık maçını protokolden takip etti.

Serdal Adalı, Sakaryaspor-Beşiktaş hazırlık maçını takip etti
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş’ın başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Süleyman Seba’nın anısına gerçekleştirilen hazırlık maçını protokolden takip etti.

Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Süleyman Seba’nın anısına Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanan Sakaryaspor-Beşiktaş maçını siyah-beyazlı ekibin başkan adayı Serdal Adalı da izledi. Adalı, karşılaşmayı protokolden takip etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman