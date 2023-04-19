Serdar Akinan Ayvacık'ta gözaltına alındı

Gazeteci Serdar Akinan sabah saatlerinde Ayvacık'ta gözaltına alındı.

Serdar Akinan Ayvacık'ta gözaltına alındı
Editör
EditörEditör
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Gazeteci Serdar Akinan sabah saatlerinde Ayvacık’ta gözaltına alındı.

Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akinan, evinde yapılan aramanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Serdar Akinan, gözaltına alındığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. "Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum" diyen Akinan, gözaltı anına ilişkin video paylaştı.

Serdar Akinan’ın gözaltına alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.