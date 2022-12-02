Serdar Aziz: 'Şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz'

Tivibu Spor’a konuk olan Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi, milli futbolcu Serdar Aziz, Metin Pekgüven’in sorularını yanıtladı. Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarıyla sezonun kalan bölümü için antrenmanlara başlayan Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, “Lige iyi başladık. Dünya Kupası arası, formdaki takımlar için kötü olabilir. Biz arayı iyi değerlendirip kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz” dedi.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, spor dünyasının sevilen isimlerini konuk etmeye devam ediyor. Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takımı’nın tecrübeli stoper oyuncusu Serdar Aziz, Tivibu Spor’da Metin Pekgüven’in sorularını yanıtladı.

“Pereira’nın üçlü sistemi ile Jorge Jesus’un üçlü sistemi farklı”

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, savunma dizilişi hakkında yöneltilen soru için şunları söyledi: “Normalde dörtlü sisteme alışığız. Son dönemde takımlar üçlü sisteme döndü. Ben de hocanın üçlü sistem oynattığını bilmiyordum. Geçen sene Pereira’nın oynattığı üçlü sistemden alışığız ama Pereira’nın oynattığı üçlü sistemle şu anki sistem arasında farklılıklar var. Pereira stoperlerin daha ofansif oynamalarını isterken, şimdiki hocamız daha defansif oynamamızı istiyor.“

“25 maçlık seriyi iyi atlattık”

Serdar Aziz, Metin Pekgüven’in sezon başından bu yana Fenerbahçe’nin yoğun maç takvimini sorması üzerine şunları söyledi: “Biliyorsunuz ki sakatlık yaşadığım için geri dönmem kolay olmadı. Sezona sakat başlamak benim için dezavantaj oldu ancak benim için tekrar formayı kapmak önemliydi. Takım üzerinde yoğunluk ve zorluk oluşturan 25 maç oynadık. Bu yoğunluk oyuncuların maça çıkarken konsantre olmasını zorlaştırıyor. Kolay değildi ancak 25 maçlık seriyi iyi atlattığımızı düşünüyorum. Ligi son maçta yaşanan kaza olmadan bitirmek isterdik. Şampiyon olmak için bunları en aza indirgememiz gerekiyor.”

“Şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz”

Sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini belirten Serdar Aziz, sözlerine şu şekilde devam etti: “Sezonun başından beri bize, taraftarımızın da desteğiyle şampiyonluk fikri aşılanıyor. Kupalarla dolu kariyeri olan bir hocaya sahibiz. Kazanıyoruz ve kazanma alışkanlığını da edindik. Bunu bu şekilde devam ettirerek şampiyonluğa kesinlikle sahip olacağımıza inanıyoruz. Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

“Jorge Jesus ‘kurt’ bir hoca”

Fenerbahçe’nin bu yıl başına geçen deneyimli teknik direktör Jorge Jesus hakkındaki düşüncelerini aktaran Serdar Aziz, “Hocamız ilk günden beri bizimle yakından ilgileniyor. Agresif bir antrenör olmasına rağmen aramız ilk günden beri çok iyi. Açık olmak gerekirse ben agresif antrenörleri seviyorum, çünkü disiplinin korunması gerekiyor. Hiçbir oyuncuyu diğer oyunculardan ayırmıyor. Genç oyunculardan kariyerli oyunculara tüm oyunculara aynı yakınlıkta. Bu sebeple herkes sahada en iyi performansını yansıtmak zorunda hissediyor. Kafamız başka yerlerde olsa bile, takım arkadaşlarım ve ben Jesus’u görünce bunu unutup sahaya odaklanmaya motive oluyoruz. Gerçekten “kurt” bir hoca” dedi.

“Avrupa Ligi’nde karşımıza Arsenal gelsin isterim”

Aziz, ‘Avrupa Ligi’nde karşında rakip olarak hangi takımı görmek istersin’ sorusuna ise “Eşim, Arsenal’i istiyor, zor olur ama üstesinden geliriz tabii. Şu an Avrupa’nın en formda ekiplerinden bir tanesi, keyifli maç olur” diye yanıt verdi.