Serdar Aziz, 489 gün sonra gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, Nordsjaelland karşısında attığı golle 489 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Serdar Aziz, 489 gün sonra gol sevinci yaşadı
Editör
EditörEditör
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Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, Nordsjaelland karşısında attığı golle 489 gün sonra gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerde savunma oyuncusu Serdar Aziz, maçın 47. dakikasında takımının 3. golüne imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla son olarak 21 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor müsabakasında gol kaydetmişti.

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Mücadeleye 11’de başlayan Serdar Aziz, 90 dakika sahada kalırken, başarılı performansıyla tribünlerden alkış aldı.