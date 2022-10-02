Serdar Aziz, 75 gün sonra 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, yaşadığı sakatlık sonrası 75 gün sonra Beşiktaş derbisinde 11’de yer aldı.

Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan tecrübeli stoper Serdar Aziz, uzun bir aranın ardından sahalara döndü. Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı ilk resmi maçta Dinamo Kiev deplasmanında forma giyen Aziz, söz konusu karşılaşmada sakatlanarak formasından uzak kalmıştı. Sakatlığının ardından kadroya dönen ancak hiç süre almayan Serdar Aziz, son olarak Rennes maçında yedek soyunmuştu. 31 yaşındaki stoper, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz’da oynanan maçtan 75 gün sonra Beşiktaş derbisinde formasına kavuştu.