Serdar Aziz kadroya döndü

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, sakatlığının ardından Dinamo Kiev maçıyla kadroya döndü.

Serdar Aziz kadroya döndü
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Özvarnalı Sigorta

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, sakatlığının ardından Dinamo Kiev maçıyla kadroya döndü.

Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Dinamo Kiev maçıyla sahalara döndü. Sezon başında Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçının ilk maçında sakatlanan Aziz, 51 gün sonra yine Ukrayna ekibi karşısında takımına dahil oldu. Serdar, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

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