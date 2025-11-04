Serdar Dursun: 'Galatasaray'ı zor maç bekliyor'

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında konuk edecekleri Galatasaray’a zor anlar yaşatacaklarını söyleyen Kocaelispor’un tecrübeli santrforu Serdar Dursun, sarı-kırmızılı takıma karşı gol sevinci yaşamak istediğini dile getirdi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Hafta başında hazırlıklarına başlayan Körfez ekibinde tedavi için ülkesine dönen golcü oyuncu Bruno Petkovic ve Rigoberto Rivas antrenmanda yer almadı. Tedavisi süren Massadio Haidara bugün takımla çalışmalara başlarken, Serdar Dursun da kontrollü olarak çalışmalarda yerini aldı.

Serdar Dursun, idman öncesinde de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başakşehir maçında kafasına aldığı darbeyle ilgili olarak Dursun, "Sağlık durumum gayet iyi. O gün talihsiz bir an yaşadık. Teknik ekip ve sağlık ekibi çok iyi ilgilendiler. Birkaç gündür tedavi oluyorum. Korkunç bir andı ama yaşıyoruz, sıkıntı yok" dedi.

"2 puanımız çalındı"

Başakşehir maçına da değinen ve hakemin yönetimini eleştiren deneyimli futbolcu, "İlk yarı gayet iyi oynadık bence, çok büyük pozisyonlarımız vardı. Mutlaka atmamız lazımdı. 1-0’ın öne geçseydik, 2-1 veya 3-1 kazanırdık. Rahat bir galibiyet olurdu. İkinci yarı biraz pasif oynadık diyebilirim. Başakşehir değişiklik yaptı, direksiyonu ele aldı. Ama çok pozisyona giremediler. Maç tam 0-0 bitecekken o anda da hissetmiştim. Bence penaltı değil, yüzde 100 hakem hatası var. VAR’a neden gidilmedi bilmiyorum. Böyle pozisyonlar kritik. Dakika 90, maç 0-0, istediğin kadar emin ol. Git VAR’a bak, doğru mu değil mi diye. Ne yazık ki ucuz bir penaltıyla 2 puanımız çalındı diyebilirim. Çünkü emek veriyoruz. Büyük bir camiayız ve bir maç için o kadar hazırlanıyoruz. Böyle kritik anlarda hakemlerimiz gitsin bir baksın yani. Maç 0-0 bitecekti. Gereksiz bir penaltıyla 1 puanımız gitti. Üzüldük. Bunların aslında konuşulmaması lazım. Çünkü futbolun dili her yerde aynı. Bazen hakemlerimiz yerde biraz fazla yatarsan ona göre düdük çalabiliyorlar. Bazen oyuncuya ve takıma göre düdük çalınıyor. Bazı oyuncular bilerek kendini yere atıyor. Hakem de o anda yanlış tercihte bulunabiliyor. Bu ülkede hakemlik de gerçekten çok zor. Benim pozisyonda talihsiz bir an oldu. Ben topu uzaklaştırırken rakip, arkadan geldi vurdu. Hakemin o an yüzde yüz faul olduğunu görmesi gerekirdi" şeklinde konuştu.

"Yorgun olacaklar, Hodri Meydan avantajımız da var"

Galatasaray maçına yönelik değerlendirmede de bulunan Serdar Dursun, "Zor bir maç. Galatasaray iyi ve oturmuş bir takım. Bizim çok büyük bir avantajımız var. Trabzonspor’a karşı kazanamadı. Çarşamba günü Ajax’a karşı oynayacak. Perşembe sabah İstanbul’a gelecekler. Yorgun olacaklar. Milli aradan önceki maç. Avantaj olarak Hodri Meydan da var. Galatasaray’ı zor bir maç bekliyor. İyi bir planla kazanabiliriz. Neden olmasın? Galatasaray bu sene daha takılmadı. Kocaelispor olarak biz bunu başarmak istiyoruz. Hayırlısı olsun. O gün 1 veya 3 puan alabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Gün geçtikçe daha iyi oluyorum"

Kendi performansını ve takımla uyumunu yorumlayan Dursun, "Bir futbolcu oynayarak, maç kondisyonu kazanarak daha iyi oluyor. Takım arkadaşlarını daha iyi anlıyorsun; ön direğe mi gidiyor, arka direğe mi yoksa ver-kaç mı geliyor. Otomatik olarak baskı hızların da artıyor. Her geçen gün daha iyi bir Serdar Dursun olarak sahada bulunuyorum. Yüzde 100 en iyi performansımı belki daha veremedim ama oraya doğru gidiyorum. Gün geçtikçe daha iyi oluyorum. Bu maçta hem gol hem asist yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Futbolcular oynadıkça gelişir, özgüven oluşur. Takım arkadaşların ve hocalar seni daha iyi tanır. Ben de oraya doğru gidiyorum. Üç maç üst üste ilk 11 başladım. Bu haftada iyi bir oyunla takıma katkı sağlamak istiyorum" cümlelerine yer verdi.

"Taner Gülleri’nin şansı umarım bana döner"

Son olarak iki takım arasındaki son maçta Taner Gülleri’nin rakibe attığı 4 golün atılmasının ardından 34 yaşındaki oyuncu, "O olay yaşandığında 17 yaşındaydım. Hamburg’da doğup büyüdüm. O maçı ben televizyondan canlı izlemiştim. 2008’de Taner Gülleri’nin 4 gol atmasını hatırlıyorum. Umarım Taner Gülleri’nin şansı bana döner. İnanılmaz bir gün olur. Bir forvet oyuncusu her takıma karşı gol atmak ister. Büyük takımlara atınca tabii ki ayrı oluyor" diyerek sözlerini noktaladı.