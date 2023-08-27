Serdar Dursun: 'Yeni gelmedim, geri geldim'

Fatih Karagümrük’ün yeni transferi golcü futbolcu Serdar Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Selamünaleyküm Karagümrük, Serdar Dursun semte geldi. Yeni gelmedim, geri geldim. Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için çok heyecanlıyım" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün, Fenerbahçe’den kadroya kattığı 31 yaşındaki santrfor oyuncusu Serdar Dursun, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Taraftarın karşısında çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirten golcü futbolcu, "Selamünaleyküm Karagümrük, Serdar Dursun semte geldi. Yeni gelmedim, geri geldim. Tekrar kırmızı-siyahlı forma için mücadele edeceğim. Fatih Karagümrük formasıyla taraftarlarımızın karşısına çıkmak için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun, 2014-2016 yılları arasında kırmızı-siyahlı formayı giymişti. 31 yaşındaki futbolcu, o dönemde toplam 70 resmi karşılaşmaya çıkarken, 19 gol, 10 asistlik performans sergiledi.