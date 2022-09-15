Serdar Gürler Avrupa'da ilk golünü kaydetti

Bu sezon ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Serdar Gürler, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa arenasındaki ilk golünü Fiorenina'ya attı.

Serdar Gürler Avrupa'da ilk golünü kaydetti
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EditörEditör
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Bu sezon ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Serdar Gürler, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa arenasındaki ilk golünü Fiorenina’ya attı.

Başakşehir’in başarılı futbolcusu Serdar Gürler, Avrupa kupalarında siftah yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi ile bu sezon ilk kez Avrupa’da görev alırken, bu kulvarda da ilk golünü kaydetmiş oldu. Serdar, UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubu ikinci maçında oynadıkları Fiorentina karşılaşmasında rakip fileleri 57 ve 71’de havalandırarak takımına galibiyeti getirdi ve aynı zamanda Avrupa’da da ilk golüne imza atmış oldu.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Serdar Gürler, Fiorentina mücadelesinin 76. dakikasında yerini Szysz’e bıraktı.

Serdar Gürler Avrupa'da ilk golünü kaydetti
Serdar Gürler Avrupa'da ilk golünü kaydetti
Serdar Gürler Avrupa'da ilk golünü kaydetti