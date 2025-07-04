Serdar Şahin: Yolumuza devam ediyoruz, 8 transferi bitirdik.

2. Başkan Sıtkı Alçan ve Denetim Kurulu Üyesi Şaban Koran'ın istifalarını kendi tasarrufları olarak değerlendiren Şahin, "İki arkadaşımız da kişisel nedenlerden istifa etti, aramızda bir sorun yok. Biz ilk günkü kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

7 Temmuz Pazartesi günü detaylı bir basın toplantısı ile tüm süreç hakkında camiayı bilgilendireceklerini ifade eden Şahin "Şu ana kadar 8 transferi bitirdik. İç transferi tamamladıktan sonra dış transferde hamlelerimiz olacak. Ayrıca kulüp binasındaki tadilat sona geldi. Pazartesi günü yenilenen kulüp binamızda ilk kez basının karşısına çıkacağız ve camiayı her konuda bilgilendireceğiz." dedi. Şahin, "Henüz kongresini yapamamış kulüpler varken biz transferi bitirdik." dedi.