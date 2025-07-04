Serdar Şahin: Yolumuza Devam Ediyoruz, 8 Transferi Bitirdik

Silivrispor Kulübü Başkanı Serdar Şahin, kulüp yönetiminden peş peşe gelen istifa haberlerinin ardından açıklamada bulundu. İstifa eden 2. Başkan Sıtkı Alçan ve Denetim Kurulu Üyesi Şaban Koran’ın ayrılıklarını, "kişisel tercihler" olarak değerlendiren Şahin, kulüp içinde herhangi bir sorunun bulunmadığını vurguladı.

"İstifalar Kişisel Nedenlere Dayanıyor"

Şahin, "İki arkadaşımız da tamamen kişisel nedenlerle istifa etti. Aramızda herhangi bir problem yaşanmadı. Silivrispor yönetimi olarak biz, ilk günkü kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." diyerek sürecin doğal bir gelişim olduğunu belirtti.

"8 Transferi Tamamladık"

Transfer çalışmalarına da değinen Şahin, şu ana kadar 8 transferi tamamladıklarını, iç transferin ardından dış transferde de yeni hamleler yapacaklarını açıkladı.

Yenilenen Binada Basın Toplantısı

Serdar Şahin, 7 Temmuz Pazartesi günü düzenleyecekleri basın toplantısında, kulübün son gelişmelerini ve yenilenen bina hakkında detayları paylaşacaklarını belirtti. "Kulüp binamızdaki tadilat sona erdi. Pazartesi günü yenilenen kulüp binamızda ilk kez basının karşısına çıkacağız ve camiamızla tüm gelişmeleri paylaşacağız," dedi.

"Transferi Bitiren İlk Kulüplerdeniz"

Serdar Şahin, kulüplerin kongre süreçlerini tamamlayamadığına dikkat çekerek, "Henüz kongresini yapamamış kulüpler varken biz transfer çalışmalarını büyük ölçüde bitirdik. Yolumuza planlı ve emin adımlarla devam ediyoruz," şeklinde konuştu.