Serdivan'a yeni bir sosyal proje daha geliyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan’a değer katacak bir sosyal donatı projesini daha hayata geçiriyor.

Yazlık Mahallesi’nde 22 bin metrekare alan içerisinde hayata geçirecekleri “Bölgesel Park Projesi” çerçevesinde vatandaşları yeşil ve doğa ile buluşturmaya devam edeceklerini belirten Başkan Alemdar, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Projenin hizmet noktasında Yazlık ve Vatan Mahallerini kapsayacak nitelikte olacağına vurgu yapan Alemdar, “Planlı şehirleşmesiyle örnek olan Serdivanımızı, 12,68 metrekarelik kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ile Türkiye ortalamasının üzerine taşıdık. Bu noktada Yazlık Mahallemizin çehresini değiştirecek yeni projemizde; içerisinde yürüyüş ve koşu yollarının yanı sıra çocuklar için oyun grupları ile dinlenme alanlarının da yer alacağı 22 bin metrakarelik yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. 5 bin adet çeşitli bitki ve ağaçlarla donatacağımız yeşil projemizle birlikte, bu bölge vatandaşlarımız tarafından daha etkin kullanılacak” dedi.

Bölgesel Park Projesi’nin ihale sürecine de değinen Başkan Yusuf Alemdar, projeye 28 Kasım 2022’de e-ihale üzerinden 6 firmanın teklif verdiğini belirterek, projenin ihale sonucu ile ilgili sürecin komisyonun değerlendirmesinin ardından tamamlanacağını ve kesin sonucun da bu değerlendirme neticesinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.