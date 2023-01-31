Serdivan Belediyesi kara hazır

Serdivan Belediyesi, Sakarya’da etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrasında ekiplerini hazır hale getirdi.

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele ekipleri, 5 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 greyder, 6 kepçe, 2 kamyon ve 47 personel ile soğuk hava ve kar yağışı uyarılarıyla ilgili tüm hazırlıklarını yaptı. Ekipler, kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için hazırda bekliyor.

Serdivan Belediye Başkanın Yusuf Alemdar, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölgemiz için vermiş olduğu soğuk hava ve kar yağışı uyarısı ile birlikte Serdivan Belediyesi olarak bütün önlemlerimizi aldık. Yoğun kar yağışı neticesinde, ana arterler başta olmak üzere, ulaşım ağı açısından önem arz eden tüm yollarımıza yönelik planlama ve koordinasyon, teknik ekiplerimiz tarafından hazırlandı. 24 saat görevimizin başındayız” dedi.