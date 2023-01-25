Serdivan Belediyesi'nde E-Ruhsat dönemi başlıyor

Çalışmalarında her zaman yenilikleri takip eden Serdivan Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla E-Ruhsat uygulamasına geçiyor.

Uygulama ile vatandaşlar; imar durumu, zemin etüt rapor onayları, tadilat ruhsatları, mimari-statik projelerin onaylarının alınmasında kullanabilecek. Yapı ruhsatı için gerekli tüm işlemlerin online yapılabileceği işaret edilirken, bu projeyle aynı zamanda kağıt israfının önüne geçmek, dosya inceleme aşaması daha kısa sürede ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak da hedefleniyor. E-Ruhsat hizmetinin uygulamaya geçmesinden önce Serdivan Belediyesi Meclis Salonunda meslek odaları temsilcileri, proje müellifleri, müteahhitler ve İmar ve Şehircilik Birimi personeli bilgilendirme eğitimi verildi.