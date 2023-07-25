Serdivan Belediyesi'nden vergi mükellefi vatandaşlara hatırlatma

Serdivan Belediyesi, “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” çerçevesinde mükelleflerin emlak, çevre temizlik gibi vergiler ile bazı borç ve cezalara ilişkin yapılandırma işlemlerini 31 Temmuz 2023 mesai bitimine kadar yapabileceklerini hatırlatarak çağrıda bulundu.

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 7440 sayılı yapılandırma kanunu çerçevesinde, vergi ve borç yapılandırmasından faydalanmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz 2023 tarihine dek mesai saatleri içinde belediyeye gelerek borçlarını yapılandırabilecekleri hatırlatıldı. Söz konusu yapılandırmadan taksitli olarak faydalanan mükelleflerin de 1’inci ve 2’nci taksitlerini en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemeleri gerektiği kaydedildi.

Vatandaşların, Serdivan Belediyesi veznelerinden veya www.serdivan.bel.tr internet adresine girerek üyelik işlemlerini tamamlamasının ardından e-belediye üzerinden günün her saatinde kredi kartıyla borç ödemelerinin yapılabileceği belirtildi.