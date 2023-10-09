Serdivan Belediyesi'nin 2024 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi
Serdivan Belediyesi'nin 2024 Mali Yılı Bütçesi Programı, Belediye Meclis toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.
Serdivan Belediyesi’nin 2024 Mali Yılı Bütçesi Programı, Belediye Meclis toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.
Adem Kümbet başkanlığında gerçekleşen Ekim ayı ikinci toplantısında, 3 maddeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı bütçe kararnamesi, madde madde okunarak oylamada bulunuldu. Yapılan oylama sonunda, 693 milyon TL olarak belirlenen 2024 mali yılı gelir-gider bütçesi oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.
Toplantıda konuşan ve bütçe hakkında bilgi veren Serdivan Belediye Meclis Üyesi Cemil Kocacık, “Bütçe teklifimizi; somut ihtiyaçları gözeterek, hizmet maliyetlerini mümkün olan en düşük düzeyde tutarak hazırladık” açıklamalarında bulundu.