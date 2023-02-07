Serdivan Belediyesinden deprem bölgesine yardım

Serdivan Belediyesi tarafından başlatılan “Yüreğimiz Sizinle” kampanyası çerçevesinde vatandaşların yardımları deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Serdivan Belediyesi, AFAD ile koordinasyonlu bir şekilde, kurumun yayınladığı acil ihtiyaç listesi doğrultusunda ilçede “Yüreğimiz Sizinle” kampanyası başlattı. Bu çerçevede Katalitik soba, yakacak, hijyen malzemesi, kullanılmamış giysi, bot, uyku tulumu, battaniye, bebek bezi ve maması gibi temel ihtiyaçların bağışlanacağı kampanyaya vatandaşlar kısa sürede çok fazla bağışta bulundu. Tırlara doldurulan malzemeler deprem bölgesine doğru yola çıktı. Yapılan yardımlardan duyduğu memnuniyeti aktaran Alemdar, “Başlattığımız yardım kampanyasına çok kısa sürede olağan üstü bir yardım geldi. Bu anlamda tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şimdiden 3 tırımız yola çıkmak üzere, halkımızın merhametine sonsuz güveniyoruz yardımları toplamaya devam ediyoruz. İhtiyaç malzemelerini ulaştırmak isteyen vatandaşlarımızı Kemalpaşa Mahallemizde bulunan Kapalı Pazaryeri’ne bekliyoruz ” dedi.