Serdivan Çocuk Akademisi'nde yaz okulu devam ediyor
Çocukların yaz tatillerini nitelikli hale getirmek amacıyla düzenlenen Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi Yaz Okulu atölyeleri devam ediyor.
Çocukların yaz tatillerini nitelikli hale getirmek amacıyla düzenlenen Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi Yaz Okulu atölyeleri devam ediyor.
Kayıtların her hafta yenilendiği Yaz Okulu’nda 3-12 yaş çocuklar için yapılan onlarca farklı atölyeye ilginin büyük olduğu Akademi yetkilileri tarafından belirtilirken, binlerce öğrencinin farklı gün ve saatlerde kendi ilgi alanlarına göre atölyelerde keyifli zaman geçirdiği dile getirildi. 3-12 yaş çocuklara özel her hafta yenilenen içerikleri ile ücretsiz eğitim veren Serdivan Çocuk Akademisi’nin, veli-aile seminerleri ile çocuklarını bekleyen veliler için de kaliteli zaman oluşturma fırsatı sunduğu belirtildi.