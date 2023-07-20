Serdivan Çocuk Akademisi'nde yaz okulu devam ediyor

Çocukların yaz tatillerini nitelikli hale getirmek amacıyla düzenlenen Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi Yaz Okulu atölyeleri devam ediyor.

Kayıtların her hafta yenilendiği Yaz Okulu’nda 3-12 yaş çocuklar için yapılan onlarca farklı atölyeye ilginin büyük olduğu Akademi yetkilileri tarafından belirtilirken, binlerce öğrencinin farklı gün ve saatlerde kendi ilgi alanlarına göre atölyelerde keyifli zaman geçirdiği dile getirildi. 3-12 yaş çocuklara özel her hafta yenilenen içerikleri ile ücretsiz eğitim veren Serdivan Çocuk Akademisi’nin, veli-aile seminerleri ile çocuklarını bekleyen veliler için de kaliteli zaman oluşturma fırsatı sunduğu belirtildi.