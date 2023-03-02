Serdivan Çocuk Akademisi'nde yeni dönem başladı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nde çocuklar için çeşitli eğitimlerin yer aldığı 7 haftalık dersler başladı.

Serdivan Çocuk Akademisi'nde yeni dönem başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nde çocuklar için çeşitli eğitimlerin yer aldığı 7 haftalık dersler başladı.

Çocuklar için çeşitli eğitimlerin yer aldığı Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nde 7 haftalık dersler başladı. 28 Şubat - 15 Nisan tarihleri arasında haftanın beş günü 3-12 yaş grubuna ait çeşitli atölye, ders ve etkinlikler gerçekleşecek. Ramazan Ayı dolayısıyla eğitimler, 21 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında da Ramazan Okulu programı ile Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Atölyesi, Ramazan ve Terimler Atölyesi, Tekne Orucu Atölyesi ile devam edecek. Derslerin gün, saati ve başvuruları ise fikirvesanat.org adresinden yapılacak.